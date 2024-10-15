В Перми осудили на 10 и 11 лет двоих мужчин за поджог военкомата и госизмену

Суд приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы двоих жителей Перми, которые обвиняются в поджоге военкомата в Кировском районе города и сборе сведений о Свердловской железной дороги для иностранной спецслужбы.
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