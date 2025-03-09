В воскресенье состоится премьера фильма «Где живёт любовь?» от «НМГ ДОК»

Как возникает одно из самых теплых чувств на планете, выяснила целая группа российских ученых. Им удалось найти в организме человека точку, где зарождается любовь, а также изучить процессы, которые при этом происходят.
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