Китайская компания BYD прекратила выпуск автомобилей только с ДВС

На прошлой неделе компания BYD, являющаяся крупнейшим и одним из старейших производителей электромобилей в Китае, официально уведомила власти о прекращении выпуска транспортных средств, оснащаемых исключительно двигателями внутреннего сгорания.
На прошлой неделе компания BYD, являющаяся крупнейшим и одним из старейших производителей электромобилей в Китае, официально уведомила власти о прекращении выпуска транспортных средств, оснащаемых исключительно двигателями внутреннего сгорания.
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