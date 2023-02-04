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В Европе испугались китайских машин

В Европе испугались китайских машин

Глава Renault и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео считает, что развитие китайского автопрома угрожает европейской автопромышленности, поэтому в открытом письме Европарламенту и Еврокомиссии призывает составить план ее сохранения.

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