В Европе испугались китайских машин

Глава Renault и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео считает, что развитие китайского автопрома угрожает европейской автопромышленности, поэтому в открытом письме Европарламенту и Еврокомиссии призывает составить план ее сохранения.
Глава Renault и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео считает, что развитие китайского автопрома угрожает европейской автопромышленности, поэтому в открытом письме Европарламенту и Еврокомиссии призывает составить план ее сохранения.
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