БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем НАТО унифицирует 155 мм спустя полвека

Зачем НАТО унифицирует 155 мм спустя полвека

Проект GENIFR обещает то, чего добровольные стандарты не дали за сорок лет, — по-настоящему взаимозаменяемый боеприпасРасчёт получает новую партию снарядов: калибр тот же, 155 мм, всё как обычно.

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