В Москве пройдет главное событие лета VK Fest. Почему его нельзя пропускать?

В Москве с 18-го по 19 июля вновь пройдет крупнейший в стране фестиваль музыки, развлечений и блогинга VK Fest, который соберет под открытым небом масштабный open-air с топовыми артистами, лекторий с самыми яркими звездами интернета, а также сотни интерактивных зон.
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