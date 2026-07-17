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В Москве пройдет главное событие лета VK Fest. Почему его нельзя пропускать?

В Москве пройдет главное событие лета VK Fest. Почему его нельзя пропускать?

В Москве с 18-го по 19 июля вновь пройдет крупнейший в стране фестиваль музыки, развлечений и блогинга VK Fest, который соберет под открытым небом масштабный open-air с топовыми артистами, лекторий с самыми яркими звездами интернета, а также сотни интерактивных зон.

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