Чаллыда 11 яшьлек малайны бәрдергән машина йөртүчене эзлиләр

ЮХИДИ хезмәткәрләре Чаллыда 11 яшьлек малайны бәрдереп качып киткән машина йөртүчене эзли. Чаллы шәһәре Дәүләт автоинспекциясендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, 20 июльдә билгесез машина йөртүче Яшьлек проспекты буйлап хәрәкәт иткән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии