НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чаллыда 11 яшьлек малайны бәрдергән машина йөртүчене эзлиләр

Чаллыда 11 яшьлек малайны бәрдергән машина йөртүчене эзлиләр

ЮХИДИ хезмәткәрләре Чаллыда 11 яшьлек малайны бәрдереп качып киткән машина йөртүчене эзли. Чаллы шәһәре Дәүләт автоинспекциясендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, 20 июльдә билгесез машина йөртүче Яшьлек проспекты буйлап хәрәкәт иткән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии