Стало известно, сколько шлагбаумов установили в САО по заявкам жителей в этом году

Проблема «чужих» машин во дворах постепенно уходит в прошлое. В этом году городские власти помогли москвичам ограничить въезд на придомовые территории: по упрощенной программе «Московского паркинга» в столице появилось уже более 500 новых шлагбаумов.
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