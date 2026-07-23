В Чите уже 7 заправок перешли на 12-часовой график

В Чите продолжают принимать меры для регулирования проблем с топливом.Стало известно, что ещё одна заправка сети БРК перешла на 12-часовой рабочий день, став седьмой по счёту, где топливо отпускают гражданам в усечённом режиме.
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