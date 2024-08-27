Аналитики рассказали о площади квартир в новостройках Петербурга

Она самая небольшая среди всех мегаполисов страны По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», в августе 2024 года относительно июля новостройки в миллионниках РФ прибавили в цене в среднем 0,4% – до 166 000 руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии