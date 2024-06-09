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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» подпишет 3-летний контракт с Моттой на следующей неделе. Тренера могут представить в среду

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение туринского клуба с новым тренером будет рассчитано до июня 2027 года.

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