Духовник рассказал, какие самые тяжелые грехи Алёна ЮрьеваПреподобный Григорий Синаит, известный духовный наставник и подвижник, выделил два греха, которые он считал особенно тяжкими для верующих – блуд и лень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии