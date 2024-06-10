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Духовник рассказал, какие самые тяжелые грехи

Духовник рассказал, какие самые тяжелые грехи

Духовник рассказал, какие самые тяжелые грехи Алёна ЮрьеваПреподобный Григорий Синаит, известный духовный наставник и подвижник, выделил два греха, которые он считал особенно тяжкими для верующих – блуд и лень.

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