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Царьград

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Четвертые сутки без света: обесточены детсад и дома в Ростове

Четвертые сутки без света: обесточены детсад и дома в Ростове

В центре Ростова-на-Дону четвертые сутки наблюдается отсутствие электроснабжения. По информации издания Donday, обесточены детский сад и жилые дома на участке улицы Филимоновская между улицами Семашко и Газетным.

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