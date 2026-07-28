Четвертые сутки без света: обесточены детсад и дома в Ростове

В центре Ростова-на-Дону четвертые сутки наблюдается отсутствие электроснабжения. По информации издания Donday, обесточены детский сад и жилые дома на участке улицы Филимоновская между улицами Семашко и Газетным.
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