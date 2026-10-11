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Мерц планирует убедить однопартийцев поддержать его политический курс – Bild

Мерц планирует убедить однопартийцев поддержать его политический курс – Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече возглавляемого им Христианско-демократического союза потребует от однопартийцев поддержать его курс на сокращение госрасходов, написали в газете Bild.

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