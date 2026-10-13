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Тульские новости

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В Туле скончался бывший глава Привокзального района Панферов

В Туле скончался бывший глава Привокзального района Панферов

Александр Панферов руководил Привокзальным районом Тулы с 2006 по 2009 год, ранее служил в Вооружённых силах, налоговой полиции и милиции, имел звание полковника.

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