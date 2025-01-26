Неприятные сюрпризы от ГИБДД: кто оказался в зоне риска? Ирэн ОрлонскаяВведение запрета на вождение для нарушителей, даже после окончания срока наказания, стало важным шагом в области дорожной безопасности.
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