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Федерер пришел на матчи вечерней сессии US Open

Федерер пришел на матчи вечерней сессии US Open

Роджер Федерер пришел на Арену Артура Эша в Нью-Йорке. Швейцарец посетил оба матча вечерней сессии US Open – четвертьфиналы, в которых Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн, а Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова.

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