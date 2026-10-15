Отопление отключили ещё 9 октября, жильцы двух домов на улице Маршала Василевского в Иванове продолжают мёрзнуть, сроки подключения постоянно сдвигаются, всего без тепла остаются жители 23 домов.
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