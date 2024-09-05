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Додон призвал оппозиционеров не атаковать друг друга

Додон призвал оппозиционеров не атаковать друг друга

Бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал коллег по оппозиции не атаковать друг друга в ходе кампании по выборам президента, оказывая тем самым услугу общему противнику — действующей главе государства Майе Санду.

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