Додон призвал оппозиционеров не атаковать друг друга

Бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал коллег по оппозиции не атаковать друг друга в ходе кампании по выборам президента, оказывая тем самым услугу общему противнику — действующей главе государства Майе Санду.
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