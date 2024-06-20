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Кто такая «женщина-семиделка»?

Кто такая «женщина-семиделка»?

Сегодня, на сороковом году жизни, узнала новое слово. Это слово «семиделка». В некоторых источниках еще пишут «девка-семиделка», «женщина-семиделка» или «семиделка бабушка Катя».

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Комментарии
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Балу -
У меня бабуля покойная про таких вот многозадачных &quot;девушка-семиделушка&quot; бывалоча говаривала ...)))
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А подумал что это женщина хоть куда?
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10 час.
В
Воробей
При тестировании на способность справляться с необходимостью выполнять сразу более одного дела большую роль играют сложности этих многих дел. Понятно, что много дел сразу даже женщинам возможно выполнять только при условии несложности их и, в придачу, хорошем владении навыками для каждого данного дела. По сути, этими делами нужно владеть на уровне автоматизма. Если же дело очень сложное, требующее концентрацию внимания, то любому доступно занятие только одним таковым. Потому, разные исследователи, задавая подопытным разной сложности дела, неизбежно должны получать разные результаты.
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4 час.

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