Кто такая «женщина-семиделка»?

В

Воробей

При тестировании на способность справляться с необходимостью выполнять сразу более одного дела большую роль играют сложности этих многих дел. Понятно, что много дел сразу даже женщинам возможно выполнять только при условии несложности их и, в придачу, хорошем владении навыками для каждого данного дела. По сути, этими делами нужно владеть на уровне автоматизма. Если же дело очень сложное, требующее концентрацию внимания, то любому доступно занятие только одним таковым. Потому, разные исследователи, задавая подопытным разной сложности дела, неизбежно должны получать разные результаты.