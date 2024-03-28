Ассоциация Forța Fermierilor обратилась с призывом к парламенту Республики Молдова, отмечает Noi.md. «Сегодня парламент планирует рассмотрение в первом чтении проекта закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат.
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