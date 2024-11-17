Макс Назаров: Минкультуры потратило 24 млн грн на книги, которые никому не нужны

Министерство культуры за два года потратило более 24 млн грн на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев (там такие книги, шо хавайся), но книги лежат на складах, потому что на хрен никому они такие не нужны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии