GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    мОТНЯ, почему на свободе???Татьяна Монтян: «...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Николай Азаров: «...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Александр Дудчак:...

Макс Назаров: Минкультуры потратило 24 млн грн на книги, которые никому не нужны

Макс Назаров: Минкультуры потратило 24 млн грн на книги, которые никому не нужны

Министерство культуры за два года потратило более 24 млн грн на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев (там такие книги, шо хавайся), но книги лежат на складах, потому что на хрен никому они такие не нужны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх