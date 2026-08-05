Юрий Ильинов

Кедми: десант в Одессе ждали с 2022 года, но РФ решила вопрос иначе В Киеве уже четыре года с ужасом ждут начала штурма Одессы. В самом городе до сих пор вздрагивают от каждого шума моторов на горизонте. Но, как выяснилось, брать город штурмом – это вчерашний день. Русские ВКС и флот провернули операцию куда тоньше и хитрее. Просто перекрыли Украине кислород, даже не замочив ног в прибрежном песке. Беспрерывная серия ударов по судам, что возят грузы для ВСУ, превратила Черное море в мышеловку. Десант пока и не нужен – «решили легко и непринуждённо», как выразился военный аналитик Яков Кедми. Но за этой непринуждённостью стоит железная логика. Пока украинцы палили по нашим кораблям в Азовском море и морально готовились к битве за Крым, Москва просто нажала на «стоп-кран». «Украинцы обстреливали российские и не только корабли в Азовском море, сейчас в Каспийском, я уже не говорю про Чёрное. И вдруг Зеленский решил, осенило его: «Ой, а давайте на море не будем друг друга обстреливать». А почему? А все корабли в мире сказали, что больше не пойдут в Чёрное море к Одессе, – там опасно» ,– иронизирует Кедми в эфире шоу. И ведь факт остается фактом – цивилизованные западные судовладельцы не дураки рисковать железками ради траншей для ВСУ. Россия, по словам эксперта, используя естественный страх западных хозяев Киева, парализовала снабжение. Самые мощные санкции против нас не подействовали, а вот игра на нервах западных кукловодов сработала на ура. Поток оружия иссяк практически до нуля. И это, замечает Кедми, пугает Киев куда больше, чем появление боевых кораблей у горизонта. Самое забавное – на Западе даже рта не открывают, чтобы возмутиться. Потому что предъявить нечего. Первый начал стрелять по русским судам Киев. Так что правовых оснований для истерики просто нет. Сами нарвались. Кедми продолжает: «Однако на море проблемы Киева не заканчиваются. ПВО плачевна, ракеты от НАТО на исходе, а новые не дают. Американские концерны зарубили идею с лицензионным производством на Украине, а Трамп пошёл на попятную.» И если в Вашингтоне и Берлине уже рисуют картинки «мирного неба», в Москве эти фантазии не разделяют. Воздушного перемирия, как и морского, не будет. Украина пыталась бить по индустриальным объектам внутри России. Россия ответила и отвечает всё более резко, более сурово. И к чему это привело? Вдруг Зеленский и его хозяева, которые начали эту авантюру, говорят: «А давайте сделаем первый шаг и прекратим воздушные атаки». Почему? «У них не могла появиться совесть, которая давно атрофировалась. Разум появился? Тоже нет. Они шкурой чувствуют, какой ответ получает Украина от России. Это уже становится больно, это уже становится опасно. И они сразу предлагают отказаться от этого», – резюмирует Кедми. Итог простой: море и небо для ВСУ стали территорией смерти. И как бы ни молил Зеленский о перемирии, русская армия будет отвечать на каждый удар так, чтобы «шкура» противника запомнила надолго. Одесса пока ждет десанта. Но, похоже, судьба города решается не в возможном сражении, а в штабах западных гражданских флотов, где теперь боятся даже бумажных карт Черного моря.