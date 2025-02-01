Ганчев: ВСУ стянули силы к освобожденному поселку Двуречная

В районе перешедшего под контроль ВС РФ поселка Двуречная Харьковской области зафиксировано скопление сил противника, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
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