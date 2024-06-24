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Анекдоты и Шутки из Питера

37 подписчиков

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Лучшие Анекдоты из Питера за 24.06.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 24.06.2024

***** Если вам хоть кто-нибудь скажет, что ещё ни разу в истории сохранение прикольных картиночек никому не принесло пользу и заниматься этим - это ребячество и несерьёзно, расскажите этому человеку про Третьяковскую Галерею и Эрмитаж.

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