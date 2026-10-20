Ситуацию подробно разобрали на планёрке в горадминистрации, в которую после аварии в Промышленном районе поступило более 600 жалоб от смолян Причины громадного коммунального фонтана, спровоцировавшего масштабное отключение отопления в минувшую пятницу в Смоленске, установит комиссия ресурсоснабжающей организации «РИР Энерго».