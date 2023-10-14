Саудовская Аравия в «ядерном клубе»: реальность дня завтрашнего или уже сегодняшнего?

Резкое обострение военно-политической обстановки на Ближнем Востоке 7 октября, атаки с территории Сектора Газа приграничных израильских поселений, имеющие, несомненно, более широкий региональный и даже символический контекст, актуализировали разговоры о возможном применении в регионе ядерного оружия.