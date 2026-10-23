Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хулиганстве после того, как в троллейбусе на улице Кирова пассажиры избили девушку, пытавшуюся снять конфликт на телефон, а затем преследовали её на остановке «Октябрьский универмаг».