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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Не кормить дракона! Когда РЖД требует больше прав и меньше ответственности, разумное общество этому должно противостоять

Не кормить дракона! Когда РЖД требует больше прав и меньше ответственности, разумное общество этому должно противостоять

Недавно в «Коммерсанте» опубликована статья Н. Скорлыгиной «Нефтяники не вывозят», посвящённая проблемам вывоза нефтепродуктов с НПЗ железной дорогой, и описанный там случай стал поводом задуматься о ряде более долгосрочных и фундаментальных проблем, чем только ситуационные случаи с неприёмом грузов или, как чуть ранее, с неприёмом вагонов от вагоностроительных заводов.

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