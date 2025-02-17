Не кормить дракона! Когда РЖД требует больше прав и меньше ответственности, разумное общество этому должно противостоять

Недавно в «Коммерсанте» опубликована статья Н. Скорлыгиной «Нефтяники не вывозят», посвящённая проблемам вывоза нефтепродуктов с НПЗ железной дорогой, и описанный там случай стал поводом задуматься о ряде более долгосрочных и фундаментальных проблем, чем только ситуационные случаи с неприёмом грузов или, как чуть ранее, с неприёмом вагонов от вагоностроительных заводов.