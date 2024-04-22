Министр труда надеется, что тарифы на энергоносители снизятся

Счета без компенсации в следующем году. Бузу: «Программа была антикризисной. Надеюсь, тарифы снизятся» Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявляет, что в следующем году власти вернутся к классической модели компенсаций в холодный период года.