NYT: Киев готов к переговорам

ВАШИНГТОН, 8 декабря, ФедералПресс. Состоявшаяся на церемонии открытия собора Парижской Богоматери встреча комика Владимира Зеленского и победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа показывает, что Украина готова к переговорам.