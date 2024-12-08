NYT: Киев готов к переговорам

ВАШИНГТОН, 8 декабря, ФедералПресс. Состоявшаяся на церемонии открытия собора Парижской Богоматери встреча комика Владимира Зеленского и победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа показывает, что Украина готова к переговорам.
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