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Пункт-А

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80% астраханцев считают помощь старшим в интернете семейным делом

80% астраханцев считают помощь старшим в интернете семейным делом

МТС и онлайн-платформа Авито провели совместное исследование цифровой грамотности в России и выяснили, как жители Южного федерального округа помогают старшему поколению осваивать цифровые сервисы и защищаться от мошенников.

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