В Госдепе заявили о работе над «нейтрализацией» ЧВК «Вагнер»

Деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вызывает обеспокоенность властей США. В связи с этим Вашингтон ведет работу, направленную на нейтрализацию ее деятельности, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Сербию.