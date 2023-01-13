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В Госдепе заявили о работе над «нейтрализацией» ЧВК «Вагнер»

В Госдепе заявили о работе над «нейтрализацией» ЧВК «Вагнер»

Деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вызывает обеспокоенность властей США. В связи с этим Вашингтон ведет работу, направленную на нейтрализацию ее деятельности, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Сербию.

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