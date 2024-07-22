Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?

Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?

Новость недели Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: ✳ Установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории РФ в нарушение миграционного порядка.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
А где визовый режим?
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2 час.
ТК АгроХимПром
Разогнать госдуру. Потом принять закон по ослаебам.
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1 час.
Виктор Шилин
Прожектёрство. Мы мечтаем, а они угорают над нами. Спасибо Госдуре.
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50 мин.

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