Собянин: в первом полугодии Москва запустила 32 электробусных маршрута

Более 3,1 тысячи экологичных машин сегодня работает в Москве, это 52 процента парка Мосгортранса. Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2026 года в столице запустили 32 новых электробусных маршрута, а в город поступили 43 электробуса нового поколения.
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