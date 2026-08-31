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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин: в первом полугодии Москва запустила 32 электробусных маршрута

Более 3,1 тысячи экологичных машин сегодня работает в Москве, это 52 процента парка Мосгортранса. Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2026 года в столице запустили 32 новых электробусных маршрута, а в город поступили 43 электробуса нового поколения.

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