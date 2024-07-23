Crypto com: Показатель волатильности криптовалютного рынка подскочил на 74,5% за неделю

На прошлой неделе ключевые криптоиндексы от Crypto.com продемонстрировали существенный рост. Индексы цены и объема увеличились на 11,67% и 13,67% соответственно, в то время как индекс волатильности подскочил на 74,45%.
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