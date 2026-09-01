Десять тыс. подопечных Фонда «Круг добра» пошли в школу

Около 10 тыс. подопечных фонда «Круг добра» пошли в школу в новом учебном году, около тысячи из них — в первый класс.
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