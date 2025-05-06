Лига чемпионов. 1/2 финала. «Интер» примет «Барселону», «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в среду

Во вторник «Интер» примет «Барселону». В среду «ПСЖ» сыграет против «Арсенала». Лига чемпионов 1/2 финала Ответные матчи Интер Италия – Барселона Испания Дата проведения 6 мая, 22:00, «Сан-Сиро» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 3:3 ПСЖ Франция – Арсенал Англия Дата проведения 7 мая, 22:00, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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