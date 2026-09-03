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ЮНЕП: в ближайшие годы прибрежные города столкнутся с риском затопления

ЮНЕП: в ближайшие годы прибрежные города столкнутся с риском затопления

Глобальная температура, вероятно, превысит установленный Парижским соглашением порог в 1,5°C уже в ближайшие годы, а даже при наиболее благоприятном сценарии потепление может достигнуть пика около 1,8°C выше доиндустриального уровня.

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