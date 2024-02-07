BJSM: активный образ жизни связан со снижением риска развития заболеваний почек

Ученые из Южного медицинского университета в Китае обнаружили, что высокий еженедельный уровень физической активности связан со снижением риска заболеваний почек при сахарном диабете, избыточном весе и ожирении.
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