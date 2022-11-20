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Салихов – о победе над Фиалью: «Не нервничал и ждал момент, чтобы финишировать бой»

Полусредневес UFC Муслим Салихов поделился мыслями о победе над Андре Фиалью, которого россиянин нокаутировал в третьем раунде.

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