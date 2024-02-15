ЦАСТ увеличил до 2 млн награду за захват на СВО эстонской боевой платформы

commons.wikimedia.org/Milrem Robotics Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поднял до двух миллионов рублей награду бойцам, которые в зоне проведения спецоперации смогут захватить исправную беспилотную платформу THeMIS, переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) эстонской компанией Milrem Robotics.