ЦАСТ увеличил до 2 млн награду за захват на СВО эстонской боевой платформы

commons.wikimedia.org/Milrem Robotics Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поднял до двух миллионов рублей награду бойцам, которые в зоне проведения спецоперации смогут захватить исправную беспилотную платформу THeMIS, переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) эстонской компанией Milrem Robotics.
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