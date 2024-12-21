В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественного майонеза

Слишком дешевая цена продукта должна насторожить. Специалисты петербургского Роспотребнадзора пояснили, как выбрать качественный майонез, который почти повсеместно используется для заправки новогодних салатов.
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