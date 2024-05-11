Актриса и общественный деятель Яна Поплавская накануне обратила внимание на участие Александра Реввы и Филиппа Киркорова в шоу "Звёзды" на федеральном телевидении.
После слов Яны Поплавской о шоу Реввы и Киркорова на ТВ в эфир не вышла программа "Звёзды"
Комментарии
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Sergey
ВСЕ останется по прежнему..... нам показывают везде, что будет так как Они хотят!
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9 час.
Светлана Позднякова
Отвратительно и омерзительно,что несёт в массы наше телевидение!!Позор,все,что делают с нашей Культурой!
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7 час.
СП
Светлана Позднякова
Видимо,что у нас одна Яна Поплавская самая смелая и отважная!!!Она и до СВО всегда была на телевидении самой Справедливой !!!Спасибо огромное Яне Евгеньевне!!!Только никто ни нас,ни ее не слышит.Специально разлагают Культуру России!Кому интересно это нужно?
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7 час.
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