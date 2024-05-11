После слов Яны Поплавской о шоу Реввы и Киркорова на ТВ в эфир не вышла программа "Звёзды"

ВСЕ останется по прежнему..... нам показывают везде, что будет так как Они хотят!

СП

Светлана Позднякова

Видимо,что у нас одна Яна Поплавская самая смелая и отважная!!!Она и до СВО всегда была на телевидении самой Справедливой !!!Спасибо огромное Яне Евгеньевне!!!Только никто ни нас,ни ее не слышит.Специально разлагают Культуру России!Кому интересно это нужно?