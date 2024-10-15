Судоремонт в фазе перезапуска

Судоремонт стал серьезной проблемой для отечественного судоходного бизнеса. То, как судоремонтные заводы проходят стресс-тест высоким спросом и какие правила игры формируются в этом сегменте, участники отрасли обсуждали на III конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие», которую провело ИАА «ПортНьюс» в сентябре 2024 года.