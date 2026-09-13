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Политолог Самонкин: референдумы в Британии могут затронуть единство Европы

Политолог Самонкин: референдумы в Британии могут затронуть единство Европы

Политолог Самонкин: единство Европы и Британии существует лишь на бумаге Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что референдумы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии способны усилить автономистские процессы и повлиять на ситуацию в Европе.

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