Политолог Самонкин: референдумы в Британии могут затронуть единство Европы

Политолог Самонкин: единство Европы и Британии существует лишь на бумаге Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что референдумы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии способны усилить автономистские процессы и повлиять на ситуацию в Европе.