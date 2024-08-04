Ученые рассказали, как восстановить популяцию астраханской воблы

По мнению экспертов, это возможно сделать за 5-7 лет. Сотрудники Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») поделились своими методами, которые, по их мнению, позволят восстановить популяцию воблы в Астраханской области.