Ученые рассказали, как восстановить популяцию астраханской воблы

По мнению экспертов, это возможно сделать за 5-7 лет. Сотрудники Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») поделились своими методами, которые, по их мнению, позволят восстановить популяцию воблы в Астраханской области.
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