На развитие спорта в Воронежской области в 2023 году потратили 85% бюджета

Плановые назначения по финансированию госпрограммы исполнены на 85,6%. Остальные 14,4% не удалось набрать из-за нарушения графика при выполнении строительно-монтажных работ, капремонте, неполном оформлении и экономии при строительстве спортивных объектов.
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