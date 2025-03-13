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ЖЕНЕВСКИЕ «МИРОТВОРЦЫ»: СНОВА «СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ»?

ЖЕНЕВСКИЕ «МИРОТВОРЦЫ»: СНОВА «СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ»?

Николай БОЛЬШАКОВ Американская газета The New York Times опубликовала очередной проект, согласно которому после прекращения военных действий на территории Украины планируется разместить контингент европейских наблюдателей и полицейских.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
С этими гей&quot;опейскими дебилами даже контачить противно.
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