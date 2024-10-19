Известный краевед отрицательно отнеслась к идее установки памятника Хою

Отрицательное отношение к идее установки памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою) в Воронеже высказала известный краевед и главный историк автономного учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия» Виктория Вырыпаева, 19 октября сообщает ИА Красная Весна.
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